Латвия передала Украине САУ M109: уже показывают результаты на поле боя

Он поблагодарил министра обороны Артиса Пабрикса и весь народ Латвии за непоколебимую поддержку Украины.

"Еще 6 гаубиц M109, недавно прибывших в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя. Я искренне благодарен коллеге Пабриксу

и народу Латвии за их непоколебимую поддержку. Вместе мы победим", - написал Резников.

Напомним, в конце июля правительство Латвии поддержало предложение Минобороны по предоставлению дополнительной военной помощи Украине.

Вчера стало известно, что Латвия передала ВСУ четыре вертолета.

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