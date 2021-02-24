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Латвия передала армии Украины медицинские бронемобили

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 19:11
Латвия передала армии Украины медицинские бронемобили Фото: латвийский медицинский бронемобиль (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Латвия передала Вооруженным силам Украины медицинские легкобронированные автомобили. Латвийские бронемобили прибыли в Украину сегодня, 24 февраля.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Участие в передаче медицинских бронемобилей приняли министр обороны Андрей Таран и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец. Уже в ближайшее время эти автомобили отправят в военно-медицинские подразделения Вооруженных сил.

"Латвия с первых дней российской агрессии против Украины начала оказывать поддержку нашему государству. Сегодня мы в очередной раз видим еще одно свидетельство ее солидарности в нашей борьбе за восстановление территориальной целостности", - сказал Таран.

Как рассказал латвийский посол Юрис Пойканс, в общем Латвия уже передала украинской армии 7 таких медицинских бронированных автомобилей.

Напомним, в феврале Украина также получила скоростные катера и надувные лодки для армии от США.

До этого США передали украинской армии 20 бронемобилей Humvee и десятки лодок.

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