Латвия отправит Украине оружие и военную технику

Министр обороны Латвии Артикс Пабрикс заявил о выделении Украине оружия и военной техники. С таким заявлением он выступил после встречи с украинским послом Александром Мищенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM .

Министр и посол уже согласовали содержание гуманитарного груза, который отправится в Украину.

"Включая оружие и технику. Мы это сделаем. Мы призываем наших союзников в Европе сделать то же самое. Потому что Украина имеет право и должна уметь защищаться. Украина в значительной степени снимает напряженность с наших собственных границ. Из нашего региона", - заявил Пабрикс.

Как отметил глава латвийского Минобороны, хоть Украина и не является членом НАТО, но остается европейским союзником, и фактически защищает Европу.