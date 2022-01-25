Латвия осудила позицию Берлина в конфликте вокруг Украины

Заместитель премьер-министра Латвии Артис Пабрикс, одновременно занимающий должность министра обороны страны, резко раскритиковал позицию Берлина в конфликте вокруг Украины.

"Нынешняя политика Германии в отношении России ни в коей мере не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров ФРГ. Ее недостаточно и для сегодняшних противников Запада, а к ним относится и Россия. Короче говоря, политика Германии в отношении России не вписывается в наше время", - заявил Пабрикс.

Он подчеркнул, что считает большой ошибкой позицию представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), состоящую в том, чтобы "передать Украине полевой госпиталь, но не вооружения".

"Немецкие политики перестали понимать, что значит политика сдерживания", - указал министр обороны Латвии.

"Я должен сказать, что блокада эстонских гаубиц для Украины воспринимается как позорная позиция во всех трех странах Балтии, а также во всех государствах Северной Европы. Мы считаем, что каждая страна имеет право на самооборону. Если вы запрещаете кому-либо получать средства защиты, вы не поддерживаете мир, а как раз наоборот", - добавил латвийский политик.