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Латвия объявила локдаун до 15 ноября: какие ограничения будут действовать в стране

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Среда 20 октября 2021 19:21
Латвия объявила локдаун до 15 ноября: какие ограничения будут действовать в стране Фото: Латвия объявила локдаун до 15 ноября (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Начиная с завтрашнего дня в Латвии будет действовать локдаун. В стране объявлен комендантский час с 20:00 до 5:00 и ряд других жестких ограничений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Какие ограничения и правила будут действовать в Латвии

  • до 1 ноября все школьники 1-3 классов будут учиться дистанционно. Остальные классы вернутся за парты 15 ноября;
  • будут закрыты все магазины, кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости;
  • будут закрыты заведения общественного питания;
  • будут закрыты заведения, которые предоставляют услуги по индустрии красоты;
  • запрещено проведение публичных мероприятий;
  • запрещены неорганизованные собрания и пикеты. Исключением являются похороны, крещение.

Уже с 15 ноября в стране восстановят очную торговлю, оказание услуг, работу учреждений образования и публичные мероприятия, однако в основном только для людей, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса.

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