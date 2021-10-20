Латвия объявила локдаун до 15 ноября: какие ограничения будут действовать в стране
Фото: Латвия объявила локдаун до 15 ноября (Getty Images)
Начиная с завтрашнего дня в Латвии будет действовать локдаун. В стране объявлен комендантский час с 20:00 до 5:00 и ряд других жестких ограничений.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Какие ограничения и правила будут действовать в Латвии
- до 1 ноября все школьники 1-3 классов будут учиться дистанционно. Остальные классы вернутся за парты 15 ноября;
- будут закрыты все магазины, кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости;
- будут закрыты заведения общественного питания;
- будут закрыты заведения, которые предоставляют услуги по индустрии красоты;
- запрещено проведение публичных мероприятий;
- запрещены неорганизованные собрания и пикеты. Исключением являются похороны, крещение.
Уже с 15 ноября в стране восстановят очную торговлю, оказание услуг, работу учреждений образования и публичные мероприятия, однако в основном только для людей, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса.