Латвія оголосила локдаун до 15 листопада: які обмеження діятимуть в країні
Фото: Латвія оголосила локдаун до 15 листопада (Getty Images)
Починаючи з завтрашнього дня в Латвії діятиме локдаун. В країні оголошено комендантську годину з 20:00 до 5:00 й низку інших жорстких обмежень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Які обмеження й правила діятимуть в Латвії
- до 1 листопада усі школярі 1-3 класів навчатимуться дистанційно. Решта класів повернеться за парти 15 листопада;
- будуть зачинені усі магазини, окрім тих, які торгують товарами першої необхідності;
- будуть зачинені заклади громадського харчування;
- будуть зачинені заклади, які надають послуги з індустрії краси;
- заборонено проведення публічних заходів;
- заборонені неорганізовані збори й пікети. Винятком є похорони, хрещення.
Вже з 15 листопада в країні відновлять очну торгівлю, надання послуг, роботу закладів освіти та публічні заходи, однак переважно лише для людей, які пройшли повний курс вакцинування проти коронавірусу.