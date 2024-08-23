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Латвія надсилає Україні найбільшу партію безпілотників

Фото: міністр оборони Латвії Андріс Спрудс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Латвія готується відправити в Україну найбільшу партію безпілотників від своїх виробників - 1400 дронів.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"На цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України", - зазначив міністр.

Загалом, у рамках Міжнародної коаліції дронів, Латвія вже передала Україні 3 тисячі бойових безпілотників різних типів.

Спрудс наголосив, що Латвія продовжить підтримувати Україну до перемоги.

Коаліція дронів

Цього року міжнародні партнери України створили коаліцію дронів для підтримки українських військових у боротьбі з російськими силами. Ініціативу очолюють Британія та Латвія.

У червні Спрудс повідомив про передачу першої партії безпілотників ЗСУ.

У липні було створено спільний фонд коаліції дронів, кошти якого спрямують на закупівлю безпілотників для українських військових. Також стало відомо, що у липні ЗСУ використовували більше ударних дронів, ніж російські окупанти.

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