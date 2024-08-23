Латвія надсилає Україні найбільшу партію безпілотників

Латвія готується відправити в Україну найбільшу партію безпілотників від своїх виробників - 1400 дронів.
Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.
"На цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України", - зазначив міністр.
Загалом, у рамках Міжнародної коаліції дронів, Латвія вже передала Україні 3 тисячі бойових безпілотників різних типів.
Спрудс наголосив, що Латвія продовжить підтримувати Україну до перемоги.
Цього року міжнародні партнери України створили коаліцію дронів для підтримки українських військових у боротьбі з російськими силами. Ініціативу очолюють Британія та Латвія.
У червні Спрудс повідомив про передачу першої партії безпілотників ЗСУ.
У липні було створено спільний фонд коаліції дронів, кошти якого спрямують на закупівлю безпілотників для українських військових. Також стало відомо, що у липні ЗСУ використовували більше ударних дронів, ніж російські окупанти.
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