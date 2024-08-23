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Латвия отправляет Украине крупнейшую партию беспилотников

Фото: министр обороны Латвии Андрис Спрудс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Латвия готовится отправить в Украину крупнейшую партию беспилотников от своих производителей -1400 дронов.

Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"На этом завершается закупка Министерством обороны более 2700 беспилотников латвийской промышленности для Украины", - отметил министр.

В целом, в рамках Международной коалиции дронов, Латвия уже передала Украине 3 тысячи боевых беспилотников различных типов.

Спрудс подчеркнул, что Латвия продолжит поддерживать Украину до победы.

Коалиция дронов

В этом году международные партнёры Украины создали коалицию дронов для поддержки украинских военных в борьбе с российскими силами. Инициативу возглавляют Британия и Латвия.

В июне Спрудс сообщил о передаче первой партии беспилотников ВСУ.

В июле был создан совместный фонд коалиции дронов, средства которого направят на закупку беспилотников для украинских военных. Также стало известно, что в июле ВСУ использовали больше ударных дронов, чем российские оккупанты.

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