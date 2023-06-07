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Латвія надає Україні 200 тисяч євро для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Фото: Латвія надає Україні 200 тисяч євро для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС (flickr.com)
Автор: Тетяна Степанова

Латвія надає Україні 200 млн євро на подолання наслідків руйнування Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Латвія надає Україні 200 млн євро на подолання наслідків руйнування Каховської ГЕС. У розмові з прем’єр-міністр Латвії Кріш'янісом Каріньшем я подякував за допомогу і спільну позицію - Росія має понести відповідальність", - написав Шмигаль.

Він зазначив, що "разом із нашими партнерами готуємо рішення та санкції".

Нагадаємо, раніше про допомогу Україні для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС оголосили Литва, Німеччина, Австрія та Франція.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок руйнування греблі затопило частину населених пунктів Херсонської області.

В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Детальніше про наслідки підриву - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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