Латвия изменила правила въезда для украинцев

Правительство Латвии изменило правила въезда на территорию страны для граждан Украины с 18 сентября. Поскольку латвийские власти внесли Украину в список стран, которые несут серьезный риск для здоровья населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в Латвии .

Теперь въезд в Латвию без уважительной причины ограничен.

В частности, въезд, в том числе с целью туризма, разрешен только украинцам, которые имеют COVID-сертификаты стран-членов ЕС, ЕЭП, Швейцарии и Великобритании, а также имеют COVID-сертификаты, полученные в мобильном приложении "Дия" с QR-кодом для их проверки и совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID в Латвии.

При наличии документа не нужно будет проходить 10-дневную самоизоляцию и проходить тестирования на COVID перед прибытием в Латвию и по прибытии в Латвию.

Перед прибытием в страну также необходимо будет заполнить анкету на сайте covidpass.lv.