Латвія змінила правила в'їзду для українців

Уряд Латвії змінив правила в'їзду на територію країни для громадян України з 18 вересня. Оскільки латвійська влада внесла Україну в список країн, які несуть серйозний ризик для здоров'я населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства України в Латвії .

Тепер в'їзд до Латвії без поважної причини обмежений.

Зокрема, в'їзд, в тому числі з метою туризму, дозволений тільки українцям, які мають covid-сертифікати країн-членів ЄС, ЄЕП, Швейцарії та Великобританії, а також мають covid-сертифікати, отримані в мобільному додатку "дія" з QR-кодом для їх перевірки і сумісні з діючою системою визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID в Латвії.

При наявності документа не потрібно буде проходити 10-денну самоізоляцію і проходити тестування на COVID перед прибуттям в Латвію і після прибуття в Латвію.

Перед прибуттям в країну також необхідно буде заповнити анкету на сайті covidpass.lv.