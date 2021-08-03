Латвия готовится к волне нелегалов из Беларуси. МВД предлагает чрезвычайное положение
Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева обсудила с депутатами Сейма возможность введения чрезвычайного положения на границе с Беларусью. В министерстве уже готовятся к тому, чтобы белорусский режим начнет переправлять нелегалов в Латвию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Delfi.
В ходе переговоров стороны договорились о необходимости введения чрезвычайного положения в приграничном регионе Латвии. Кроме того, депутаты парламента заявили, что нужно как можно скорее построить стену на границе с Беларусью.
Кроме того, на встрече обсудили необходимость внесения поправок в Уголовный закон, ужесточив наказание для организаторов и участников нелегальной переправки людей через границу.
Напомним, сейчас с наплывом нелегалов из Беларуси столкнулась Литва. В воскресенье литовские пограничники задержали рекордное количество нелегалов.
Украина поможет Литве в борьбе с наплывом нелегалов. Украинская сторона отправит балтийской стране колючую проволоку.