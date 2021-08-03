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Латвия готовится к волне нелегалов из Беларуси. МВД предлагает чрезвычайное положение

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Латвия, Вторник 03 августа 2021 20:58
Латвия готовится к волне нелегалов из Беларуси. МВД предлагает чрезвычайное положение Фото: Мария Голубева, глава МВД Латвии (flickr.com/saeima)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева обсудила с депутатами Сейма возможность введения чрезвычайного положения на границе с Беларусью. В министерстве уже готовятся к тому, чтобы белорусский режим начнет переправлять нелегалов в Латвию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Delfi.

В ходе переговоров стороны договорились о необходимости введения чрезвычайного положения в приграничном регионе Латвии. Кроме того, депутаты парламента заявили, что нужно как можно скорее построить стену на границе с Беларусью.

Кроме того, на встрече обсудили необходимость внесения поправок в Уголовный закон, ужесточив наказание для организаторов и участников нелегальной переправки людей через границу.

Напомним, сейчас с наплывом нелегалов из Беларуси столкнулась Литва. В воскресенье литовские пограничники задержали рекордное количество нелегалов.

Украина поможет Литве в борьбе с наплывом нелегалов. Украинская сторона отправит балтийской стране колючую проволоку.

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Латвия нелегалы Беларусь чрезвычайное положение
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