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Латвія готується до хвилі нелегалів з Білорусі. МВС пропонує надзвичайний стан

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Латвія, Вівторок 03 серпня 2021 20:58
Латвія готується до хвилі нелегалів з Білорусі. МВС пропонує надзвичайний стан Фото: Марія Голубєва, глава МВС Латвії (flickr.com/saeima)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва обговорила з депутатами Сейму можливість введення надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю. У міністерстві вже готуються до того, щоб білоруський режим почне переправляти нелегалів в Латвію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Delfi.

В ході переговорів сторони домовилися про необхідність введення надзвичайного стану в прикордонному регіоні Латвії. Крім того, депутати парламенту заявили, що потрібно якомога швидше побудувати стіну на кордоні з Білоруссю.

Крім того, на зустрічі обговорили необхідність внесення поправок в Кримінальний закон, посиливши покарання для організаторів та учасників нелегальної переправки людей через кордон.

Нагадаємо, зараз з напливом нелегалів з Білорусі зіткнулася Литва. У неділю литовські прикордонники затримали рекордну кількість нелегалів.

Україна допоможе Литві у боротьбі з напливом нелегалів. Українська сторона відправить балтійській країні колючий дріт.

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Латвия нелегалы Білорусь надзвичайний стан
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