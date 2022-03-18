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Болгария и страны Балтии высылают российских дипломатов и сотрудников посольств

Фото: Болгария, Латвия и Эстония высылают российских дипломатов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Латвия, Литва, Эстония и Болгария приняли решение выслать российских дипломатов и сотрудников посольств. Причиной этому стало военная агрессия России в отношении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы МИД указанных стран.

В заявлениях министерств указывается, что российские дипломаты осуществляли деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

В Болгарии заявили, что по согласованию с премьер-министром Кириллом Петковым было принято решение объявить 10 российских дипломатов персонами нон грата. Им дали 72 часа на выезд из страны.

В Латвии приняли решение выслать из страны всех работников посольств РФ. В то же время в Литве заявили о депортации четырех сотрудников российского посольства.

В свою очередь МИД Эстонии вызвал посла России и вручил дипломатическую ноту о том, что трое сотрудников российского посольства, имеющих дипломатический статус, объявлены персонами нон грата. Их обвинили в распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России. Дипломатам дали три дня, чтобы покинуть Эстонию.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Еврокомиссия озвучит вывод по заявке Украины на вступление в Евросоюз в течение нескольких месяцев.

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