Латвія дерусифікує банкомати

Тепер банкомати мають бути налаштовані латиською мовою (включаючи латгальську). Також вони можуть бути налаштовані офіційними мовами країн-членів Європейського Союзу (ЄС) та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) або країн-кандидатів.

Поправки також передбачають мінімальні вимоги, щоб клієнт кредитної установи міг зняти готівку зі свого рахунку.

Ці поправки забезпечать доступність готівки для мешканців на всій території Латвії.

Банкомати в Латвії

У Латвії безготівкові розрахунки дедалі більше використовуються як основний спосіб платежів. Однак, незважаючи на зростання безготівкових розрахунків, готівка залишається актуальною. За даними опитування Банку Латвії "Платіжний радар", у лютому 2024 року готівкові платежі становили в середньому 23% повсякденних платежів.

На 30 червня 2023 року в Латвії на 10 000 жителів припадало 4,9 банкоматів, що є одним із найнижчих показників у Європі.

Міністерство фінансів вважає, що в Латвії необхідно вжити заходів для забезпечення достатнього доступу до послуг з готівкових платежів, оскільки готівка повинна бути життєздатною альтернативою безготівковим розрахункам.