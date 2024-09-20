Латвия деруссифицирует банкоматы

Теперь банкоматы должны быть настроены на латышский язык (включая латгальский). Также они могут быть настроены на официальные языки стран-членов Европейского Союза (ЕС) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или стран-кандидатов.

Поправки также предусматривают минимальные требования, чтобы клиент кредитного учреждения мог снять наличные деньги со своего счета.

Эти поправки обеспечат доступность наличных денег для жителей на всей территории Латвии.

Банкоматы в Латвии

В Латвии безналичные расчеты все больше используются в качестве основного способа платежей. Однако, несмотря на рост безналичных расчетов, наличные деньги - остаются актуальными. Согласно данным опроса Банка Латвии "Платежный радар", в феврале 2024 года наличные платежи составляли в среднем 23% от повседневных платежей.

На 30 июня 2023 года, в Латвии на 10 000 жителей приходилось 4,9 банкоматов, что является одним из самых низких показателей в Европе.

Министерство финансов считает, что в Латвии необходимо принять меры для обеспечения достаточного доступа к услугам по наличным платежам, поскольку наличные деньги должны представлять собой жизнеспособную альтернативу безналичным расчетам.