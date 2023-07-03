Латвія частково відновлює видачу віз росіянам

"Після оцінки безпекової ситуації та консультацій із сусідніми країнами та регіональними партнерами Міністерство закордонних справ відновлює обмежений прийом візових клопотань від громадян Росії в дипломатичних та консульських установах Латвії за кордоном з 4 липня 2023 року" - йдеться в повідомленні.

Заявки на візи можуть подавати члени сімей жителів Латвії, громадян країн Євросоюзу, Європейської економічної зони та Швейцарії, а також особи, в'їзд яких пов'язаний із гуманітарними причинами, наприклад у зв’язку із серйозною хворобою близької людини чи похоронами.

Як зазначили у МЗС, кожна візова заявка буде оцінюватися в індивідуальному порядку. Заявник повинен буде надати документальне підтвердження того, що він підпадає під будь-яку з перерахованих категорій.

Латвія припинила видачу віз росіянам

Раніше повідомлялося, що Латвія припиняє видавати росіянам гуманітарні або будь-які інші візи, а також посилює охорону кордону з РФ.

Дане рішення прийнято у зв'язку з нестабільною військовою ситуацією у Росії через спробу заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Окрім цього, влада країни вирішила не змінювати обмеження на перетин кордону, які діють для громадян РФ з 19 вересня 2022 року.