Латвія проситиме допомоги ЄС у гасінні пожежі, що триває вже тиждень

За даними програми ЄС Copernicus, до вечора четверга в Валдгалській волості вигоріло понад 700 га

Латвія прийняла рішення попросити міжнародну допомогу в гасінні пожежі в Талсінському краї, що триває майже тиждень. Про це повідомляє портал Delfi.

Так, міністр землеробства Латвії Яніс Дуклавс і глава МВС Ріхард Козловскіс заявили, що допомога буде запитана у відразу 28 країн Євросоюзу. Головний наголос в проханні про допомогу буде зроблений на надання допомоги з повітря.

За даними програми ЄС Copernicus, до вечора четверга в Валдгалській волості вигоріло понад 700 га. Латвійські посадові особи повідомили про 400 га вигорілої площі.

За словами голови Вентспілської крайової думи Айвара Муценієкса, для обмеження пожежі споруджуються греблі, риють канави. Локалізацією пожежі займаються працівники ДПРС і Latvijas Valsts meži, земессарги (ополчення), з водою допомагають місцеві селяни, у яких є потужні трактори. Пожежу також гасять два вертольоти НВС Мі-17 і вертоліт литовської армії.

Пожежа на торфовищах розпочалася 17 липня і потім поширилася на ліси.

Нагадаємо, що вже вісім країн ЄС допомагають Швеції у боротьбі з лісовими пожежами.