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В Латвии запретили символику, связанную с российской агрессией

Фото: Сейм Латвии поддержал запрет символики, прославляющих военную агрессию или военные преступления (wikipedia.org)
Автор: Валерия Полищук

Парламент Латвии поддержал поправку к закону, запрещающую использование символов, прославляющих военную агрессию или военные преступления. Теперь в стране запрещена публичная демонстрация символов "Z" и "V", связанных с войной России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сейма Латвии.

Парламент Латвии также увеличил размер штрафа за нарушение правил организации и проведения публичных мероприятий. Физическое лицо может быть оштрафовано на 400 евро, юридическое - на 3200 евро.

Напомним, в Украине на технике российских оккупантов нанесены латинские буквы Z, V и X. О том, как их расшифровали украины, и что они означают на самом деле - в материале РБК-Украина.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны ввести ответственность за использование символа Z, который используется для публичной поддержки войны России против Украины.

Война России против Украины длится тридцать семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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