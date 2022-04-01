У Латвії заборонили символіку, пов'язану з російською агресією

Парламент Латвії підтримав поправку до закону, що забороняє використання символів, що прославляють військову агресію або військові злочини. Тепер в країні заборонена публічна демонстрація символів " Z "і" V", пов'язаних з війною Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сейму Латвії .

Парламент Латвії також збільшив розмір штрафу за порушення правил організації та проведення публічних заходів. Фізична особа може бути оштрафована на 400 євро, юридична - на 3200 євро.

Нагадаємо, в Україні на техніці російських окупантів нанесені латинські літери Z, V і X. Про те, як їх розшифрували України, і що вони означають насправді - в матеріалі РБК-Україна.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав всі країни ввести відповідальність за використання символу Z, який використовується для публічної підтримки війни Росії проти України.

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