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В Латвии вводят комендантский час на новогодние выходные

Автор: РБК-Украина

Правительство Латвии приняло решение ввести комендантский час на новогодние выходные. Он будет действовать с 31 декабря по 4 января и с 8 по 10 января с 22:00 до 5:00.

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Об этом сообщает Delfi.

Кроме этого, литовское правительство продлило действие режима чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до 7 февраля.

По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в Латвии за последнюю неделю каждый день от коронавируса умирает в среднем 17 человек, и это "нужно остановить".

Напомним, с 21 декабря в Латвии действуют ужесточенные ограничения, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса в период новогодних праздников. Меры будут действовать до 11 января.

Кроме того, Латвия получит первые дозы вакцины от коронавируса в начале 2021 года, однако вакцинация населения начнется лишь во втором квартале.

Добавим, что ранее правительство Латвии продлило режим чрезвычайной ситуации в стране до 11 января для того, чтобы ограничить распространение COVID-19.

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