У Латвії вводять комендантську годину на новорічні вихідні

Уряд Латвії прийняв рішення ввести комендантську годину на новорічні вихідні. Він буде діяти з 31 грудня по 4 січня і з 8 по 10 січня з 22:00 до 5:00.

Про це повідомляє Delfi.

Крім цього, литовський уряд продовжив дію режиму надзвичайної ситуації. Він діятиме до 7 лютого.

За словами прем'єр-міністра Крішьяніс Кариньша, у Латвії за останній тиждень кожен день від коронавірусу помирає в середньому 17 осіб, і це "потрібно зупинити".

Нагадаємо, з 21 грудня у Латвії діють жорсткі обмеження, які були введені для боротьби з поширенням коронавірусу в період новорічних свят. Заходи будуть діяти до 11 січня.

Крім того, Латвія отримає перші дози вакцини від коронавірусу на початку 2021 року, проте вакцинація населення почнеться лише у другому кварталі.

Додамо, що раніше уряд Латвії продовжило режим надзвичайної ситуації у країні до 11 січня для того, щоб обмежити поширення COVID-19.