В Латвии ввели обязательную вакцинацию для учителей

Правительство Латвии приняло решение ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для учителей. Так, с 15 ноября уроки в школах смогут давать только учителя с сертификатом о вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

До 15 ноября в образовательных учреждениях продолжится тестирование работников на COVID.

До этого времени власти будут оплачивать тестирование педагогов. Однако с середины ноября работники школ, которые не успели получить хотя бы одну дозу вакцины, должны будут платить за свое тестирование сами.

Требование обязательной вакцинации начнет действовать и для работников здравоохранения.