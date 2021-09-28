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В Латвии ввели обязательную вакцинацию для учителей

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Рига, Вторник 28 сентября 2021 19:54
В Латвии ввели обязательную вакцинацию для учителей Фото: В Латвии ввели обязательную вакцинацию для учителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Латвии приняло решение ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для учителей. Так, с 15 ноября уроки в школах смогут давать только учителя с сертификатом о вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

До 15 ноября в образовательных учреждениях продолжится тестирование работников на COVID.

До этого времени власти будут оплачивать тестирование педагогов. Однако с середины ноября работники школ, которые не успели получить хотя бы одну дозу вакцины, должны будут платить за свое тестирование сами.

Требование обязательной вакцинации начнет действовать и для работников здравоохранения.

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