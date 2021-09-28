У Латвії ввели обов'язкову вакцинацію для вчителів
Фото: у Латвії ввели обов'язкову вакцинацію для вчителів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Уряд Латвії прийняв рішення ввести обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для вчителів. Так, з 15 листопада уроки в школах зможуть давати тільки вчителі з сертифікатом про вакцинацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
До 15 листопада в освітніх установах продовжиться тестування працівників на covid.
До цього часу влада оплачуватиме тестування педагогів. Однак з середини листопада працівники шкіл, які не встигли отримати хоча б одну дозу вакцини, повинні будуть платити за своє тестування самі.
Вимога обов'язкової вакцинації почне діяти і для працівників охорони здоров'я.