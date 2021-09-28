У Латвії ввели обов'язкову вакцинацію для вчителів

Уряд Латвії прийняв рішення ввести обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для вчителів. Так, з 15 листопада уроки в школах зможуть давати тільки вчителі з сертифікатом про вакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

До 15 листопада в освітніх установах продовжиться тестування працівників на covid.

До цього часу влада оплачуватиме тестування педагогів. Однак з середини листопада працівники шкіл, які не встигли отримати хоча б одну дозу вакцини, повинні будуть платити за своє тестування самі.

Вимога обов'язкової вакцинації почне діяти і для працівників охорони здоров'я.