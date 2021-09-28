ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Латвії ввели обов'язкову вакцинацію для вчителів

Новость на русском →
Рига, Вівторок 28 вересня 2021 19:54
У Латвії ввели обов'язкову вакцинацію для вчителів Фото: у Латвії ввели обов'язкову вакцинацію для вчителів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Латвії прийняв рішення ввести обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для вчителів. Так, з 15 листопада уроки в школах зможуть давати тільки вчителі з сертифікатом про вакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

До 15 листопада в освітніх установах продовжиться тестування працівників на covid.

До цього часу влада оплачуватиме тестування педагогів. Однак з середини листопада працівники шкіл, які не встигли отримати хоча б одну дозу вакцини, повинні будуть платити за своє тестування самі.

Вимога обов'язкової вакцинації почне діяти і для працівників охорони здоров'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія Вакцинація
NEWS
Кабмін про суми в платіжках: не можуть бути більшими, ніж розраховано на основі річних тарифів
Кабмін про суми в платіжках: не можуть бути більшими, ніж розраховано на основі річних тарифів
DAILY
Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду