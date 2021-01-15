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В Латвии ввели комендантский час на выходных

Автор: Андрей Козловский

Правительство Латвии вновь ввело комендантский час в стране для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Он будет действовать в выходные дни с 22:00 до 05:00.

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Об этом сообщает Delfi.

Как сообщается, во время комендантского часа выходить из дома можно будет только в неотложных случаях, однако при себе нужно иметь паспорт или ID-карту и подтверждение причин передвижения.

Кроме того, комендантский час в Латвии не будет распространятся на людей, которые направляются на работу, место службы и обратно домой. Также передвигаться можно будет тем, кому необходима медицинская или ветеринарная помощь.

В дни действия комендантского часа магазины, заведения общепита и обслуживающей сферы должны заканчивать работу не позднее 21:00, чтобы работники могли вовремя добраться домой. Время работы автозаправочных станций и аварийных коммунальных служб не ограничено.

Напомним, Латвия может обязать всех, кто прибывает в страну из-за рубежа, иметь отрицательный тест на коронавирус.

Также ранее РБК-Украина писало, что Латвия решила закупить еще 200 тысяч доз вакцины от коронавируса. Закупят препарат разработки Moderna.

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