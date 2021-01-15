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У Латвії ввели комендантську годину на вихідних

Автор: Андрій Козловський

Уряд Латвії знову запровадив комендантську годину в країні для протидії поширенню коронавірусної інфекції. Вона буде діяти у вихідні дні з 22:00 до 05:00.

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Про це повідомляє Delfi.

Як повідомляється, під час комендантської години виходити з будинку можна буде тільки у невідкладних випадках, однак при собі потрібно мати паспорт або ID-карту і підтвердження причин пересування.

Крім того, комендантська година в Латвії не буде поширюватися на людей, які направляються на роботу, місце служби та назад додому. Пересуватися можна буде тим, кому необхідна медична або ветеринарна допомога.

У дні дії комендантської години магазини, заклади громадського харчування та обслуговуючої сфери повинні закінчувати роботу не пізніше 21:00, щоб працівники могли вчасно дістатися додому. Час роботи автозаправних станцій та аварійних комунальних служб не обмежено.

Нагадаємо, Латвія може зобов'язати всіх, хто прибуває в країну з-за кордону, мати негативний тест на коронавірус.

Також раніше РБК-Україна писало, що Латвія вирішила закупити ще 200 тисяч доз вакцини від коронавірусу. Закуплять препарат розробки Moderna.

Прогноз погоди
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