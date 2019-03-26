В Латвии уволили сотрудника LTV, который обеспечил телемост для Russia Today

Член правления Латвийского канала LTV Иварс Приеде сообщил депутатам Сейма, что телевидение уволило сотрудника, который обеспечил телемост между студией LTV и российским каналом Russia Today. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что был уволен сотрудник телеканала Харийс Лавкинайтис, который отвечал за процесс. Однако прямую трансляцию обеспечили еще восемь сотрудников LTV.

В свою очередь глава комиссии Сейма Артус Кайминьш сказал, что ответственность за произошедшее лежит не только на уволенном работнике, но и на правлении LTV и членах Национального совета по вопросам электронных СМИ. По его мнению, эта ситуация не свидетельствует о хороших принципах управления и именно за подобные нарушения в конце 2018 года уволили двух членов правления общественного телевидения.

Добавим, 14 марта в студии LTV была проведена прямая трансляция для телеканала Russia Today. Во время трансляции бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс дал интервью. В нем он критиковал латвийскую внешнюю политику, присутствие НАТО в странах Балтии и отношение к этническим меньшинствам.

Ранее сообщалось, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретила ретрансляцию на территории страны телеканала "РТР-Россия" из-за разжигания ненависти к гражданам Украины.

Напомним, британский медіарегулятор Ofcom, после проверок пропагандистских программ телеканалов РФ 20 декабря 2018 года признал российский телеканал RT виновным в нарушении принципа объективности.