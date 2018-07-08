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Интервью

Во Франции приняли закон против фейков и пропаганды

НовостиПолитика    08.07.2018 - 17:45
Фото: флаг Франции (pixabay.com)
Фото: флаг Франции (pixabay.com)

Закон позволит кандидатам на выборах подать в суд с целью удаления противоречивых новостных сообщений

Французский парламент одобрил закон о борьбе с фейковыми новостями, который позволит судам решать, являются ли достоверными сообщения, опубликованные в период выборов и должны ли они быть удалены. Об этом сообщает Politico.

Так, закон позволит кандидатам на выборах подать в суд с целью удаления противоречивых новостных сообщений в период выборов, а также заставит платформы, такие как Facebook и Twitter, раскрыть источник финансирования рекламного контента.

"Я рада, что парламент принял сбалансированный и эффективный текст, который поднимает этот вопрос до значительных масштабов, текст, который станет ценным инструментом для лучшей защиты нашей демократии", - сказала министр культуры Франсуаз Ниссен.

Как отмечается, члены центристской партии "Вперед, республика!" президента Эммануэля Макрона, которые имеют абсолютное большинство в парламенте, поддержали законопроект вместе с большинством депутатов от центристских умеренных демократов.

Депутат Жан-Люк Меланшон, лидер левой партии выступил резко против "закона, сделанного для того, чтобы запретить Russia Today и Sputnik".

Этот законопроект еще может быть оспорен Конституционным Советом Франции в связи с возможными нарушениями свободы слова.

Высшее наблюдательный совет радиотелевидинья получит новые полномочия, как возможность препятствовать, приостанавливать или прекращать трансляцию программ телеканалов, контролируемых иностранной страной.

Напомним, что Макрон назвал некоторые российские СМИ "пропагандистскими агентствами".

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Теги публикации: Франция, пропаганда, фейк, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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