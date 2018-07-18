У Латвії створять портал для перевірки фейкових новин

Останнім часом в латвійському інтернеті поширюється велика кількість хибних новин

У Латвії найближчим часом планують створити інтернет-портал, на якому можна буде перевіряти достовірність новин. Про це заявив глава Міністерства внутрішніх справ (МВС) Латвії Ріхард Козловскіс, повідомляє портал Delfi.

Як зазначається, останнім часом в латвійському інтернеті поширюється велика кількість хибних новин. Так, минулого тижня на порталі "redzams.net" була опублікована фейкова новина про те, що 15 липня обвалився торговий парк "Alfa", в результаті чого сотні людей загинули.

На цьому порталі публікуються і інші неправдиві новини, наприклад, про те, що з початком навчального року кожен школяр отримає по 300 євро.

Козловскіс від імені правоохоронних органів пообіцяв зробити все, щоб ідентифікувати і затримати розповсюджувачів цих фейкових новин.

"Жителям Латвії не варто сліпо вірити всьому, що вони читають в інтернеті, краще черпати інформацію в офіційно зареєстрованих ЗМІ або держструктурах", - підкреслив міністр.

На питання, чи відстежується в передвиборний період у країні поширення всіх неправдивих новин, Козловскіс відповів: "Ми працюємо в цьому напрямку, створений координуючий механізм. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться створити єдиний портал, де кожен житель Латвії зможе з'ясувати достовірність інформації".

Нагадаємо, що у Франції прийняли закон проти фейків та пропаганди.