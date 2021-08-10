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В Латвии в школу будут пускать только учеников с COVID-сертификатом

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Латвии, Вторник 10 августа 2021 18:34
В Латвии в школу будут пускать только учеников с COVID-сертификатом Фото: В Латвии в школу будут пускать только учеников с COVID-сертификатом (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Правительство Латвии приняло решение допускать школьников на учебу при наличии документа о вакцинации. Также ученики могут предъявить документ о том, что они переболели COVID или с отрицательным тестом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

При этом в школах могут ввести систему повального тестирования на COVID.

Если школьник не пройдет тест, он не сможет начать и продолжать учебу очно. Поскольку основное образование является обязательным для детей, а родители несут ответственность за получение такого образования, то в этом случае ребенку придется учиться дома.

Сертификат о вакцинации можно будет предъявлять в бумажном и цифровом виде ответственному лицу школы.

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