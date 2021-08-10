У Латвії в школу пускатимуть тільки учнів з COVID-сертифікатом

Уряд Латвії прийняв рішення допускати школярів на навчання при наявності документа про вакцинацію. Також учні можуть пред'явити документ про те, що вони перехворіли або з негативним тестом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

При цьому в школах можуть ввести систему повального тестування на COVID.

Якщо школяр не пройде тест, він не зможе почати і продовжувати навчання очно. Оскільки основна освіта є обов'язковою для дітей, а батьки несуть відповідальність за отримання такої освіти, то в цьому випадку дитині доведеться вчитися вдома.

Сертифікат про вакцинацію можна буде пред'являти в паперовому і цифровому вигляді відповідальній особі школи.