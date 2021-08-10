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У Латвії в школу пускатимуть тільки учнів з COVID-сертифікатом

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Латвія, Вівторок 10 серпня 2021 18:34
У Латвії в школу пускатимуть тільки учнів з COVID-сертифікатом Фото: у Латвії в школу пускатимуть тільки учнів з COVID-сертифікатом (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Уряд Латвії прийняв рішення допускати школярів на навчання при наявності документа про вакцинацію. Також учні можуть пред'явити документ про те, що вони перехворіли або з негативним тестом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

При цьому в школах можуть ввести систему повального тестування на COVID.

Якщо школяр не пройде тест, він не зможе почати і продовжувати навчання очно. Оскільки основна освіта є обов'язковою для дітей, а батьки несуть відповідальність за отримання такої освіти, то в цьому випадку дитині доведеться вчитися вдома.

Сертифікат про вакцинацію можна буде пред'являти в паперовому і цифровому вигляді відповідальній особі школи.

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