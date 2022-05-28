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В Латвии разместят зенитно-ракетные комплексы для защиты от России, - El Pais

Фото: в Латвии разместят батарею зенитно-ракетных комплексов NASAMS (flickr. com.davidvankeulen)
Автор: Александр Белоус

Испания планирует разместить в Латвии батарею зенитно-ракетных комплексов NASAMS, это необходимо для защиты балтийской страны от возможного воздушного нападения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El País.

"Испания усилит свой контингент в Восточной Европе в знак приверженности НАТО, которая проведет исторический саммит в Мадриде через месяц, 29 и 30 июня", - отмечает издание.

По данным источника издания в Минобороны и Испании Отправка этой батареи будет означать ограниченное увеличение численности войск испанской армии в Латвии на 90-100 человек. Около 500 испанских солдат уже находятся под командованием Канады на базе в Адажи в 120 км от российской границы.

NASAMS- это система противовоздушной обороны, оснащенная шестью ракетами AMRAAM (типа "выстрелил-забыл") и радаром Sentinel с дальностью действия от 7 до 10 километров.

Напомним, британский премьер Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать европейский альянс против России. Предложенная модель Европейского Содружества будет включать Великобританию как лидера организации и такие страны, как Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва, а также, возможно, Турцию на более позднем этапе.

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