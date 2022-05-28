У Латвії розмістять зенітно-ракетні комплекси для захисту від Росії, - El Pais

Іспанія планує розмістити в Латвії батарею зенітно-ракетних комплексів NASAMS, це необхідно для захисту балтійської країни від можливого повітряного нападу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El País .

"Іспанія посилить свій контингент у Східній Європі на знак прихильності НАТО, яка проведе історичний саміт у Мадриді через місяць, 29 і 30 червня", - зазначає видання.

За даними джерела видання в Міноборони та Іспанії відправка цієї батареї означатиме обмежене збільшення чисельності військ іспанської армії в Латвії на 90-100 осіб. Близько 500 іспанських солдатів вже знаходяться під командуванням Канади на базі в Адажі в 120 км від російського кордону.

NASAMS - це система протиповітряної оборони, оснащена шістьма ракетами AMRAAM (типу "вистрілив-забув") і радаром Sentinel з дальністю дії від 7 до 10 кілометрів.