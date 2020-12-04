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В Латвии прошли обыски в связи с нарушением "крымских санкций" ЕС

Рига, Пятница 04 декабря 2020 12:32
В Латвии прошли обыски в связи с нарушением "крымских санкций" ЕС
Фото: Служба государственной безопасности Латвии (nra lv)
Автор: РБК-Украина

Служба государственной безопасности Латвии провела санкционированные судом обыски по делу, связанным с нарушением санкций Евросоюза за оккупацию Крыма. В деле фигурируют семь человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте СГБ Латвии.

Сообщается, что обыски прошли в рамках уголовного дела, открытого 16 января 2020 года в соответствии за нарушение международных санкций. По данным следствия, фигуранты могут быть причастны к передаче экономических ресурсов человеку, который значится в списке санкций за подрыв территориальной целостности суверенитет и независимости Украины.

В ходе расследования изъят большой набор информации, в том числе носители данных и документы. В отношении подозреваемых применили меры, не связанные с арестом. Другие подробности дела официально не разглашаются.

В то же время, как пишет "Медуза", были задержаны несколько журналистов, которые сотрудничают с изданиями Sputnik и Baltnews международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня". После допроса всех их отпустили.

Предполагается, что их обвиняют в нарушении санкций Евросоюза из-за работы на МИА "Россия сегодня", поскольку на генерального директора агентства Дмитрия Киселева распространяются санкции за оккупацию Крыма.

Напомним, ранее в МИД Украины рассказали о приоритетах в работе Крымской платформы. Среди них безопасность и эффективность санкций против России.

Ранее также стало известно, что австрийцы помогают строить оперный театр в Севастополе, Украина готовится ввести санкции.

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