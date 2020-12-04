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У Латвії пройшли обшуки в зв'язку з порушенням "кримських санкцій" ЄС

Рига, П'ятниця 04 грудня 2020 12:32
У Латвії пройшли обшуки в зв'язку з порушенням "кримських санкцій" ЄС
Фото: Служба державної безпеки Латвії (nra lv)
Автор: РБК-Україна

Служба державної безпеки Латвії провела санкціоновані судом обшуки у справі, пов'язаним з порушенням санкцій Євросоюзу за окупацію Криму. У справі фігурують сім осіб.

Про це йдеться в повідомленні на сайті СГБ Латвії.

Повідомляється, що обшуки пройшли в рамках кримінальної справи, порушеної 16 січня 2020 року відповідно за порушення міжнародних санкцій. За даними слідства, фігуранти можуть бути причетні до передачі економічних ресурсів людині, яка значиться в списку санкцій за підрив територіальної цілісності суверенітет і незалежність України.

У ході розслідування вилучено великий набір інформації, у тому числі носії даних та документи. Щодо підозрюваних застосували заходи, не пов'язані з арештом. Інші подробиці справи офіційно не розголошуються.

У той же час, як пише "Медуза", було затримано кілька журналістів, які співпрацюють з виданнями Sputnik і Baltnews міжнародного інформаційного агентства (МЕА) "Росія сьогодні". Після допиту всіх їх відпустили.

Передбачається, що їх звинувачують у порушенні санкцій Євросоюзу через роботу на МІА "Росія сьогодні", оскільки на генерального директора агентства Дмитра Кисельова поширюються санкції за окупацію Криму.

Нагадаємо, раніше в МЗС України розповіли про пріоритети в роботі Кримської платформи. Серед них безпека і ефективність санкцій проти Росії.

Раніше також стало відомо, що австрійці допомагають будувати оперний театр у Севастополі, Україна готується запровадити санкції.

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