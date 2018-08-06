В Латвии осудили шпиона РФ за сбор информации об армии

Латвиец был завербован офицером спецслужбы РФ на территории России

Выездная сессия Видземского окружного суда в латвийском городе Мадони признала виновным гражданина Латвии в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщает Delfi.

Как отмечает издание, обвиняемый, владелец сельского хозяйства под Алуксне Юрий Стилве, вину признал и раскаялся. Его задержали еще в декабре прошлого года.

В ходе следствия было установлено, что Стилве длительное время собирал информацию о Национальных вооруженных силах Латвии. В частности, об инфраструктуре, а также других объектах, которые интересуют российские спецслужбы. Также было установлено, что латвиец был завербован офицером спецслужбы РФ на территории России.

Как отмечает LSM.lv, за сбор важной информации в Алуксненском краю Стилве приговорен к трем годам лишения свободы условно. Ему назначен пробационный надзор на три года и 6 месяцев. Суд также зачел 9 месяцев, которые обвиняемый провел в заключении, находясь под следствием.

Напомним, что ранее сотрудники контрразведки США обнаружили, что подозреваемый российский шпион уже более 10 лет работает в посольстве США в Москве.

Женщина попала под подозрение в 2016 году во время плановой проверки. Двое следователей регионального отдела службы безопасности при американской миссии обратили внимание, что сотрудница регулярно встречалась с сотрудниками ФСБ без санкции начальства.