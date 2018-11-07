В Латвии начинаются международные военные учения "Анаконда 18"

Фото: учения НАТО (anakonda.do.wp.mil.pl)

В учениях примут участие более 500 иностранных военнослужащих

В Латвии с 7 по 16 ноября пройдут международные военные учения "Анаконда 18". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Как сообщается, "Анаконда 18"- это тактические полевые учения, в которых примут участие подразделения вооруженных сил США, Эстонии, Литвы, Польши, Латвии и дислоцированный в Латвии многонациональный батальон НАТО под руководством Канады.

"Задача учений - отработка взаимодействия между структурами командования НАТО и региональными вооруженными силами при проведении тактических операций", - отмечает издание.

Планируется, что в учениях примут участие более 500 иностранных военнослужащих.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Польше в среду, 7 ноября, начнется первый этап масштабных военных учений НАТО "Анаконда-2018".

На территории Польши в учениях будут участвовать около 12,5 тысячи военнослужащих, в Эстонии, Литве и Латвии и в акватории Балтийского моря - около 5 тысяч. Общее количество солдат, которые будут находиться на территории учений будет 100 тысяч.

Также в Anakonda задействуют 5 тысяч единиц техники, 45 кораблей, 150 самолетов и вертолетов.