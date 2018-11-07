У Латвії починаються міжнародні військові навчання "Анаконда 18"

Фото: навчання НАТО (anakonda.do.wp.mil.pl)

У навчаннях візьмуть участь більше 500 іноземних військовослужбовців

У Латвії з 7 по 16 листопада пройдуть міжнародні військові навчання "Анаконда 18". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Як повідомляється, "Анаконда 18"- це польові тактичні навчання, в яких візьмуть участь підрозділи збройних сил США, Естонії, Литви, Польщі, Латвії і дислокований у Латвії багатонаціональний батальйон НАТО під керівництвом Канади.

"Завдання навчань - відпрацювання взаємодію між структурами командування НАТО і регіональними збройними силами при проведенні тактичних операцій", - відзначає видання.

Планується, що в навчаннях візьмуть участь більше 500 іноземних військовослужбовців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Польщі в середу, 7 листопада, розпочнеться перший етап масштабних військових навчань НАТО "Анаконда-2018".

На території Польщі у навчаннях братимуть участь близько 12,5 тисячі військовослужбовців, в Естонії, Литві і Латвії та в акваторії Балтійського моря - близько 5 тисяч. Загальна кількість солдатів, які будуть перебувати на території навчань буде 100 тисяч.

Також в Anakonda задіють 5 тисяч одиниць техніки, 45 кораблів, 150 літаків і вертольотів.