ru ua
Пт, 10 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Латвії депутата Сейму підозрюють у шпигунстві на користь Росії

Новость на русском →
Четвер 09 грудня 2021 16:34
У Латвії депутата Сейму підозрюють у шпигунстві на користь Росії Фото: депутат Сейму Латвії Яніс Адамсон (twitter.com/lv_votes)
Автор: Сергій Пишкін

У Латвії Сейм погодив порушення кримінальної справи проти депутата Яніса Адамсона. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на LSM.

Генеральна прокуратура звинувачує Адамсона за декількома статтями, а саме:

  • шпигунство;
  • шахрайство;
  • незаконне зберігання боєприпасів.

Політика підозрюють у тому, що він передавав Росії інформацію про армійські закупівлі Латвії, бюджет, східний кордон й позицію чиновників країн Балтії щодо трубопроводу "Північний потік-2".

Сейм, зі свого боку, прийняв рішення про порушення справи проти депутата після того, як заслухав звіт комісії з питань мандату, етики й подання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія Російська Федерація
NEWS
Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі
Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі
DAILY
"Нафтогаз" йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку