У Латвії депутата Сейму підозрюють у шпигунстві на користь Росії
Фото: депутат Сейму Латвії Яніс Адамсон (twitter.com/lv_votes)
У Латвії Сейм погодив порушення кримінальної справи проти депутата Яніса Адамсона. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на LSM.
Генеральна прокуратура звинувачує Адамсона за декількома статтями, а саме:
- шпигунство;
- шахрайство;
- незаконне зберігання боєприпасів.
Політика підозрюють у тому, що він передавав Росії інформацію про армійські закупівлі Латвії, бюджет, східний кордон й позицію чиновників країн Балтії щодо трубопроводу "Північний потік-2".
Сейм, зі свого боку, прийняв рішення про порушення справи проти депутата після того, як заслухав звіт комісії з питань мандату, етики й подання.