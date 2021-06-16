В Латвии по делу о шпионаже в пользу России задержали россиянина

Гражданина России задержали в Латвии по делу о шпионаже в пользу РФ, в рамках которого ранее арестовали депутата латвийского сейма Яниса Адамсонса . Решение на задержание россиянина выдал латвийский суд.

По данным издания, накануне Видземского предместья Риги арестовал Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Суд также решил задержать еще одного человека. Как стало известно агентству, этим человеком оказался гражданин России.

Служба госбезопасности Латвии сообщила, что 9 июня было возбуждено уголовное производство о шпионаже в пользу России. В его рамках были проведены обыски и изъятие документов в доме Адамсона и его кабинете в Сейме.