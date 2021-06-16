В Латвии по делу о шпионаже в пользу России задержали россиянина
Гражданина России задержали в Латвии по делу о шпионаже в пользу РФ, в рамках которого ранее арестовали депутата латвийского сейма Яниса Адамсонса. Решение на задержание россиянина выдал латвийский суд.
Об этом сообщает агентство Delfi.
По данным издания, накануне Видземского предместья Риги арестовал Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Суд также решил задержать еще одного человека. Как стало известно агентству, этим человеком оказался гражданин России.
Служба госбезопасности Латвии сообщила, что 9 июня было возбуждено уголовное производство о шпионаже в пользу России. В его рамках были проведены обыски и изъятие документов в доме Адамсона и его кабинете в Сейме.
Напомним, 10 июня Сейм Латвии лишил неприкосновенности депутата Адамсонса, чтобы правоохранители имели возможность избрать ему меру пресечения. Соответствующее решение поддержали 69 депутатов, "против" проголосовали пятеро, а четверо - воздержались.
Латвийского депутата подозревают в том, что он в течение последних четырех лет передавал России различную информацию. По предварительным данным, Адамсонс передавал россиянам различные поправки к законам, информацию об армейских закупках и бюджете, а также предоставил информацию о позиции Балтийской Ассамблеи по "Северному потоку-2".