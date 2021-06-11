В Латвии арестовали депутата, подозреваемого в шпионаже для России

Суд Риги избрал меру пресечения латвийскому депутату Янису Адамсонсу , которого подозревают в шпионаже в пользу России. Латвийского депутата арестовали.

Депутат Адамсонс имеет право обжаловать это решение в Рижском окружном суде.

Латвийского депутата подозревают в том, что он в течение последних четырех лет передавал России различную информацию. По неподтвержденным данным, Адамсонс передавал россиянам различные поправки к законам, информацию об армейских закупках и бюджете, а также предоставил информацию о позиции Балтийской Ассамблеи по "Северному потоку-2".

Также, по неофициальной информации, для передачи информации России латвийский депутат использовал свой парламентский компьютер.