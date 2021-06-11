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В Латвии арестовали депутата, подозреваемого в шпионаже для России

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Рига, Пятница 11 июня 2021 16:19
В Латвии арестовали депутата, подозреваемого в шпионаже для России Фото: Янис Адамсонс, подозреваемый в шпионаже депутат (flickr.com saeima)
Автор: Дмитрий Левицкий

Суд Риги избрал меру пресечения латвийскому депутату Янису Адамсонсу, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Латвийского депутата арестовали.

Об этом сообщает Delfi.

Депутат Адамсонс имеет право обжаловать это решение в Рижском окружном суде.

Латвийского депутата подозревают в том, что он в течение последних четырех лет передавал России различную информацию. По неподтвержденным данным, Адамсонс передавал россиянам различные поправки к законам, информацию об армейских закупках и бюджете, а также предоставил информацию о позиции Балтийской Ассамблеи по "Северному потоку-2".

Также, по неофициальной информации, для передачи информации России латвийский депутат использовал свой парламентский компьютер.

Напомним, вчера Сейм Латвии лишил неприкосновенности депутата Адамсонса, чтобы правоохранители имели возможность избрать ему меру пресечения. Соответствующее решение поддержали 69 депутатов, "против" проголосовали пятеро, а четверо - воздержались.

Добавим, до этого в Польше арестовали мужчину по подозрению в шпионаже на РФ.

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