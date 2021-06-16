ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Латвії у справі про шпигунство на користь Росії затримали росіянина

Новость на русском →
Рига, Середа 16 червня 2021 17:30
У Латвії у справі про шпигунство на користь Росії затримали росіянина Фото: в Литві затримали росіянина у справі про шпигунство (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Громадянина Росії затримали в Латвії у справі про шпигунство на користь РФ, в рамках якого раніше заарештували депутата латвійського Сейму Яніса Адамсонса. Рішення на затримання росіянина видав Латвійський суд.

Про це повідомляє агентство Delfi.

За даними видання, напередодні Відземського передмістя Риги заарештував Адамсонса за підозрою в шпигунстві на користь РФ. Суд також вирішив затримати ще одну людину. Як стало відомо агентству, цією людиною виявився громадянин Росії.

Служба держбезпеки Латвії повідомила, що 9 червня було порушено кримінальне провадження про шпигунство на користь Росії. В його рамках були проведені обшуки і вилучення документів в будинку Адамсона і його кабінеті в Сеймі.

Нагадаємо, 10 червня Сейм Латвії позбавив недоторканності депутата Адамсонс, щоб правоохоронці мали можливість обрати йому запобіжний захід. Відповідне рішення підтримали 69 депутатів, "проти" проголосували п'ятеро, а четверо - утрималися.

Латвійського депутата підозрюють в тому, що він протягом останніх чотирьох років передавав Росії різну інформацію. За попередніми даними, Адамсонс передавав росіянам різні поправки до законів, інформацію про армійські закупівлі та бюджет, а також надав інформацію про позиції Балтійської Асамблеї по "Північному потоку-2"

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Латвия шпионаж
NEWS
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
DAILY
Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО