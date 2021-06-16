У Латвії у справі про шпигунство на користь Росії затримали росіянина
Громадянина Росії затримали в Латвії у справі про шпигунство на користь РФ, в рамках якого раніше заарештували депутата латвійського Сейму Яніса Адамсонса. Рішення на затримання росіянина видав Латвійський суд.
Про це повідомляє агентство Delfi.
За даними видання, напередодні Відземського передмістя Риги заарештував Адамсонса за підозрою в шпигунстві на користь РФ. Суд також вирішив затримати ще одну людину. Як стало відомо агентству, цією людиною виявився громадянин Росії.
Служба держбезпеки Латвії повідомила, що 9 червня було порушено кримінальне провадження про шпигунство на користь Росії. В його рамках були проведені обшуки і вилучення документів в будинку Адамсона і його кабінеті в Сеймі.
Нагадаємо, 10 червня Сейм Латвії позбавив недоторканності депутата Адамсонс, щоб правоохоронці мали можливість обрати йому запобіжний захід. Відповідне рішення підтримали 69 депутатів, "проти" проголосували п'ятеро, а четверо - утрималися.
Латвійського депутата підозрюють в тому, що він протягом останніх чотирьох років передавав Росії різну інформацію. За попередніми даними, Адамсонс передавав росіянам різні поправки до законів, інформацію про армійські закупівлі та бюджет, а також надав інформацію про позиції Балтійської Асамблеї по "Північному потоку-2"