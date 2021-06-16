У Латвії у справі про шпигунство на користь Росії затримали росіянина

Громадянина Росії затримали в Латвії у справі про шпигунство на користь РФ, в рамках якого раніше заарештували депутата латвійського Сейму Яніса Адамсонса . Рішення на затримання росіянина видав Латвійський суд.

За даними видання, напередодні Відземського передмістя Риги заарештував Адамсонса за підозрою в шпигунстві на користь РФ. Суд також вирішив затримати ще одну людину. Як стало відомо агентству, цією людиною виявився громадянин Росії.

Служба держбезпеки Латвії повідомила, що 9 червня було порушено кримінальне провадження про шпигунство на користь Росії. В його рамках були проведені обшуки і вилучення документів в будинку Адамсона і його кабінеті в Сеймі.