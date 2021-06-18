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Лашет про "Північний потік-2": стабільність України має бути гарантована

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Німеччина, П'ятниця 18 червня 2021 03:41
Лашет про "Північний потік-2": стабільність України має бути гарантована Фото:кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет. (twitter.com/ArminLaschet)
Автор: Даша Харченко

Якщо Росія політизує проект "Північний потік-2", то ця бізнес-ідея буде недійсною. Крім того, має бути забезпечена стабільність України.

Про це заявив кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет.

За його словами, "Північний потік-2" важливий для Німеччини і він буде добудований найближчим часом.

"Ми чітко бачимо наслідки „безпекової та енергетичної політики” для „Північного потоку-2” для наших східноєвропейських партнерів і особливо України. Повинна бути гарантована стабільність України, а її поточне рішення зорієнтуватись на Європу та трансатлантична взаємодія повинно поважатися. Якщо Росія політизує проект, бізнес-ідея "Північний потік-2" також буде недійсною", - сказав Лашет.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "Північний потік-2" становить загрозу і умовою його запуску повинна бути деокупація українських територій.

Президент України Володимир Зеленський в черговий раз зазначив, що виступає проти запуску газопроводу "Північний потік-2" і можливих компенсацій.

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Північний потік-2
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