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Лашет готов уйти с поста главы партии Меркель после поражения на выборах, - Welt

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава пока что правящей в Германии партии ХДС Армин Лашет заявил, что готов отказаться от собственных амбиций и уйти со своего поста. Лашет отметил, что сделает это, если так пожелают его однопартийцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Welt.

По информации Welt, Лашет, который является кандидатом в канцлеры от ХДС, готов уйти с поста главы партии, чтобы открыть возможность для формирования будущей коалиции в Бундестаге.

"Если с другими (руководителями - ред.) будет лучше, то я охотно (уйду с поста - ред.)", - сказал Лашет на съезде партии.

Как рассказали несколько участников встречи, на съезде партии Лашет предложил министра транспорта земли Северный Рейн-Вестфалия в качестве своего преемника на пост главы ХДС и кандидатом в канцлеры Германии.

Напомним, правящая партия ХДС, представителем которой является действующий канцлер Ангела Меркель, потерпела поражение на нынешних выборах в парламент Германии.

Как писало РБК-Украина, в Германии договорились о старте первых переговоров по формированию новой коалиции.

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