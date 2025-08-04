Лас-Вегас чекає: як студентам безкоштовно потрапити на головну виставку інновацій CES 2026

Тридцять українських студентів з технічних спеціальностей отримають шанс безоплатно відвідати міжнародну виставку споживчої електроніки CES 2026 у Лас-Вегасі. Це стане можливим завдяки ініціативі компанії Ajax Systems, яка повністю профінансує їхню участь.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Facebook та сайт ініціативи Ajax Systems.

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"Цифрова трансформація неможлива без людей. Особливо молоді, що вже завтра визначатиме, якою буде Україна у світі технологій. Саме тому ми підтримуємо ініціативи, що відчиняють двері молодим українським інженерам, розробникам і дослідникам у глобальний світ технологій", - зазначив Федоров.

Consumer Electronics Show (CES) - одна з найбільших подій у світі технологій, де щороку презентують новітні продукти, тренди та стартапи. Участь у ній - це можливість побачити майбутнє індустрії та налагодити важливі професійні контакти.

Хто може подати заявку

Взяти участь у програмі можуть українські студенти, які відповідають таким критеріям:

навчаються на денній формі;

здобувають ступінь бакалавра або магістра;

вивчають технічні спеціальності;

володіють англійською мовою не нижче рівня B1;

мають від 18 років.

Вимоги до учасників (скриншот)

Прийом заявок вже відкритий. Зареєструватись можна за цим посиланням.

Організатори вважають цю можливість першим кроком до великого прориву: молоді українці зможуть надихнутися, дізнатися про сучасні технології з перших рук і згодом самостійно представляти власні розробки на міжнародному рівні.

При розгляді заявок зважатимуть на:

академічні результати;

позанавчальні науково-технічні проекти;

мотиваційний лист.

Організатори створять рейтинг заявників, а з найкращими із них проведуть співбесіди, щоб визначити топ-30 учасників, які вирушать на CES 2026.