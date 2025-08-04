Лас-Вегас чекає: як студентам безкоштовно потрапити на головну виставку інновацій CES 2026
Тридцять українських студентів з технічних спеціальностей отримають шанс безоплатно відвідати міжнародну виставку споживчої електроніки CES 2026 у Лас-Вегасі. Це стане можливим завдяки ініціативі компанії Ajax Systems, яка повністю профінансує їхню участь.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Facebook та сайт ініціативи Ajax Systems.
Більше про програму
"Цифрова трансформація неможлива без людей. Особливо молоді, що вже завтра визначатиме, якою буде Україна у світі технологій. Саме тому ми підтримуємо ініціативи, що відчиняють двері молодим українським інженерам, розробникам і дослідникам у глобальний світ технологій", - зазначив Федоров.
Consumer Electronics Show (CES) - одна з найбільших подій у світі технологій, де щороку презентують новітні продукти, тренди та стартапи. Участь у ній - це можливість побачити майбутнє індустрії та налагодити важливі професійні контакти.
Хто може подати заявку
Взяти участь у програмі можуть українські студенти, які відповідають таким критеріям:
- навчаються на денній формі;
- здобувають ступінь бакалавра або магістра;
- вивчають технічні спеціальності;
- володіють англійською мовою не нижче рівня B1;
- мають від 18 років.
Вимоги до учасників (скриншот)
Прийом заявок вже відкритий. Зареєструватись можна за цим посиланням.
Організатори вважають цю можливість першим кроком до великого прориву: молоді українці зможуть надихнутися, дізнатися про сучасні технології з перших рук і згодом самостійно представляти власні розробки на міжнародному рівні.
При розгляді заявок зважатимуть на:
- академічні результати;
- позанавчальні науково-технічні проекти;
- мотиваційний лист.
Організатори створять рейтинг заявників, а з найкращими із них проведуть співбесіди, щоб визначити топ-30 учасників, які вирушать на CES 2026.
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