Лас-Вегас ждет: как студентам бесплатно попасть на главную выставку инноваций CES 2026

Тридцать украинских студентов технических специальностей получат шанс бесплатно посетить международную выставку потребительской электроники CES 2026 в Лас-Вегасе. Это станет возможным благодаря инициативе компании Ajax Systems, которая полностью профинансирует их участие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Facebook и сайт инициативы Ajax Systems.

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"Цифровая трансформация невозможна без людей. Особенно молодежи, которая уже завтра будет определять, какой будет Украина в мире технологий. Именно поэтому мы поддерживаем инициативы, которые открывают двери молодым украинским инженерам, разработчикам и исследователям в глобальный мир технологий", - отметил Федоров.

Consumer Electronics Show (CES) - одно из крупнейших событий в мире технологий, где ежегодно представляют новейшие продукты, тренды и стартапы. Участие в ней - это возможность увидеть будущее индустрии и наладить важные профессиональные контакты.

Кто может подать заявку

Принять участие в программе могут украинские студенты, которые соответствуют следующим критериям:

учатся на дневной форме;

получают степень бакалавра или магистра;

изучают технические специальности;

владеют английским языком не ниже уровня B1;

имеют от 18 лет.

Требования к участникам (скриншот)

Прием заявок уже открыт. Зарегистрироваться можно по этой ссылке.

Организаторы считают эту возможность первым шагом к большому прорыву: молодые украинцы смогут вдохновиться, узнать о современных технологиях из первых рук и впоследствии самостоятельно представлять собственные разработки на международном уровне.

При рассмотрении заявок будут учитывать:

академические результаты;

внеучебные научно-технические проекты;

мотивационное письмо.

Организаторы создадут рейтинг заявителей, а с лучшими из них проведут собеседования, чтобы определить топ-30 участников, которые отправятся на CES 2026.