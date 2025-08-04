ua en ru
Пн, 04 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Лас-Вегас ждет: как студентам бесплатно попасть на главную выставку инноваций CES 2026

Понедельник 04 августа 2025 17:54
UA EN RU
Лас-Вегас ждет: как студентам бесплатно попасть на главную выставку инноваций CES 2026 Лучшие студенты техвузов смогут поехать на CES 2026 (фото иллюстративное: t me mintsyfra)
Автор: Василина Копытко

Тридцать украинских студентов технических специальностей получат шанс бесплатно посетить международную выставку потребительской электроники CES 2026 в Лас-Вегасе. Это станет возможным благодаря инициативе компании Ajax Systems, которая полностью профинансирует их участие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Facebook и сайт инициативы Ajax Systems.

Больше о программе

"Цифровая трансформация невозможна без людей. Особенно молодежи, которая уже завтра будет определять, какой будет Украина в мире технологий. Именно поэтому мы поддерживаем инициативы, которые открывают двери молодым украинским инженерам, разработчикам и исследователям в глобальный мир технологий", - отметил Федоров.

Consumer Electronics Show (CES) - одно из крупнейших событий в мире технологий, где ежегодно представляют новейшие продукты, тренды и стартапы. Участие в ней - это возможность увидеть будущее индустрии и наладить важные профессиональные контакты.

Кто может подать заявку

Принять участие в программе могут украинские студенты, которые соответствуют следующим критериям:

  • учатся на дневной форме;
  • получают степень бакалавра или магистра;
  • изучают технические специальности;
  • владеют английским языком не ниже уровня B1;
  • имеют от 18 лет.

Лас-Вегас ждет: как студентам бесплатно попасть на главную выставку инноваций CES 2026Требования к участникам (скриншот)

Прием заявок уже открыт. Зарегистрироваться можно по этой ссылке.

Организаторы считают эту возможность первым шагом к большому прорыву: молодые украинцы смогут вдохновиться, узнать о современных технологиях из первых рук и впоследствии самостоятельно представлять собственные разработки на международном уровне.

При рассмотрении заявок будут учитывать:

  • академические результаты;
  • внеучебные научно-технические проекты;
  • мотивационное письмо.

Организаторы создадут рейтинг заявителей, а с лучшими из них проведут собеседования, чтобы определить топ-30 участников, которые отправятся на CES 2026.

Ранее мы писали о том, какие вузы участвуют в программе государственного гранта на обучение в 2025 году.

Читайте также о том, какие условия для поступления на контракт в 2025 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Студенты
Новости
Какие санкции Трамп может ввести против РФ после дедлайна: у Зеленского дали прогноз
Какие санкции Трамп может ввести против РФ после дедлайна: у Зеленского дали прогноз
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому