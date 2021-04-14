Лапутина о выходе Гиркина из Славянска в 2014: это был вопрос политического характера

По ее словам, выход группы Гиркина с военной техникой из Славянска в ночь на 5 июля является очень болезненной историей для СБУ.

"Нам действительно поступала информация, куда движется колонна, что она делает. Мы передавали сведения в центры принятия решений. Все наши сотрудники и военные говорили и говорят, что можно было пресечь его выход", - отметила Лапутина.

После этого будущий так называемый "министр обороны ДНР" закрепился в Донецке и фактически тогда началась оккупация города боевиками.

"Я думаю, это (выход Гиркина, - ред.) вопрос политического характера, принятый нашим руководством. Узнаем ли мы правду когда-то - не знаю", - добавила Лапутина.

Отметим, Лапутина является генерал-майором СБУ, с 2010 по 2012 была замначальника Центра специальных операций "А" СБУ, весной 2014 составе объединенной группы СБУ принимала участие в защите аэродрома Краматорска, вела переговоры с представителями "ЛДНР", с сентября по декабрь 2014 года возглавляла оперативную группу СБУ в зоне АТО, после была назначена замначальника контрразведки.