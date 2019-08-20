В Лаосе туристический автобус упал в 30-метровый овраг, есть погибшие

В Лаосе вечером 19 августа автобус с туристами из Китая слетел в овраг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNA.



Отмечается, что автобус перевозил более 40 граждан Китая, которые направлялись в туристический городок Луангпхабанг. Местная полиция информирует, что автобус слетел с дороги и упал в 30-и метровый овраг.



"На данный момент изъято 13 тел. Еще два человека пропали без вести", - заявили в полиции.

Среди возможных причина ДТП рассматривают неисправность тормозов в автобусе. Отмечается, что 31 человек получил медицинскую помощь.

Также сообщается, что ДТП в Лаосе, Таиланде, Камбодже и Мьянме являются распространенным явлением, а правила дорожного движения часто не соблюдаются. Правоохранители зачастую не обращают на это внимание.

Сезон муссонов с июня по октябрь также заливает местные дороги сильными дождями, создавая опасные условия для передвижения на машине.



Напомним, в центре Киева водитель Range Rover влетел в толпу пешеходов. Это произошло после столкновения с другим автомобилем. По меньшей мере 4 человека пострадали.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 20 августа в Киеве водитель на высокой скорости сбил девушку, протащив ее на капоте несколько сотен метров. Автомобилист сбежал с места ДТП.