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В Лаосе туристический автобус упал в 30-метровый овраг, есть погибшие

Новости » В мире    20.08.2019 - 10:49
В Лаосе туристический автобус упал в 30-метровый овраг, есть погибшие
Иллюстративное фото (housetolaos.com)

По меньшей мере 13 туристов погибли и десятки получили ранения

В Лаосе вечером 19 августа автобус с туристами из Китая слетел в овраг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNA.

Отмечается, что автобус перевозил более 40 граждан Китая, которые направлялись в туристический городок Луангпхабанг. Местная полиция информирует, что автобус слетел с дороги и упал в 30-и метровый овраг.

"На данный момент изъято 13 тел. Еще два человека пропали без вести", - заявили в полиции.

Среди возможных причина ДТП рассматривают неисправность тормозов в автобусе. Отмечается, что 31 человек получил медицинскую помощь.

Также сообщается, что ДТП в Лаосе, Таиланде, Камбодже и Мьянме являются распространенным явлением, а правила дорожного движения часто не соблюдаются. Правоохранители зачастую не обращают на это внимание.

Сезон муссонов с июня по октябрь также заливает местные дороги сильными дождями, создавая опасные условия для передвижения на машине.

Напомним, в центре Киева водитель Range Rover влетел в толпу пешеходов. Это произошло после столкновения с другим автомобилем. По меньшей мере 4 человека пострадали.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 20 августа в Киеве водитель на высокой скорости сбил девушку, протащив ее на капоте несколько сотен метров. Автомобилист сбежал с места ДТП.

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