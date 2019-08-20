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У Лаосі туристичний автобус впав у 30-метровий яр, є загиблі

Новини » В світі    20.08.2019 - 10:49
У Лаосі туристичний автобус впав у 30-метровий яр, є загиблі
Ілюстративне фото (housetolaos.com)

Щонайменше 13 туристів загинули і десятки отримали поранення

В Лаосі увечері 19 серпня автобус з туристами з Китаю злетів у яр. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNA.

Відзначається, що автобус перевозив понад 40 громадян Китаю, які прямували в туристичне містечко Луангпхабанг. Місцева поліція інформує, що автобус злетів з дороги і впав у 30-метровий яр.

"На даний момент вилучено 13 тіл. Ще дві людини пропали без вісті", - заявили у поліції.

Серед можливих причина ДТП розглядають несправність гальм в автобусі. Зазначається, що 31 людина отримала медичну допомогу.

Також повідомляється, що ДТП в Лаосі, Таїланді, Камбоджі та М'янмі є поширеним явищем, а правила дорожнього руху часто не дотримуються. Правоохоронці зазвичай не звертають на це увагу.

Сезон мусонів з червня по жовтень також заливає місцеві дороги сильними дощами, створюючи небезпечні умови для пересування на машині.

Нагадаємо, у центрі Києва водій Range Rover влетів у натовп пішоходів. Це сталося після зіткнення з іншим автомобілем. Щонайменше 4 людини постраждали.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 20 серпня у Києві водій на високій швидкості збив дівчину, протягнувши її на капоті кілька сотень метрів. Автомобіліст втік з місця ДТП.

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